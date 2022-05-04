Чебоксары, 4 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии рассмотрение банкротного иска в отношении застройщика «Лидер» отложено, а в отношении строительной компании «ГрандСтрой» назначено на 6 мая. При этом суд вернул заявление мэрии Чебоксар о включении более 39 млн рублей задолженности в реестр требований кредиторов по делу в отношении «Грандстроя». Соответствующие сведения опубликованы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Заявления о банкротстве двух чувашских застройщиков зарегистрированы в суде 25 марта. В обоих случаях истцом является публично-правовая компания «Фонд развития территорий», ответчиками заявлены общества «Грандстрой» и «Специализированный застройщик «Лидер».

Оба заявления были приняты в производство. Судебное заседание по банкротному иску в отношении «Лидера» было назначено на 29 апреля. По итогам рассмотрения суд отложил разбирательство на 8 июня.

Судебное заседание по иску в отношении «ГрандСтроя» назначено на 6 мая. В рамках иска в суд обратилась администрация города Чебоксар. Мэрия просила включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере39 187 355 рублей 86 копеек, взысканную решением Арбитражного суда Чувашии от 17 декабря 2019 года. Суд возвратил заявление, сославшись на то, что в настоящее время процедура банкротства в отношении строительной компании не введена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли о ходатайстве об инициировании банкротства «Лидера» из-за четырёх долгостроев (в микрорайоне Кувшинка и по улице Гагарина). «ГрандСтрой» возводил в ЖК «Алые паруса» позиции № 6 и 6а, которые ранее отнесены к проблемным жилищным объектам.