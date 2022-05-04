Козельск, Калужская область, 4 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Козельском районе Калужской области местный житель под предлогом дополнительного заработка на инвестиционной бирже лишился более 1 млн 800 тысяч рублей. Об этом 4 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Согласно материалам дела, потерпевший в интернете увидел предложение о возможности дополнительного заработка путем вложения денег в инвестиционную биржу. После оставленной заявки с мужчиной связался незнакомец и предложил воспользоваться интернет-ресурсом, на платформе которого можно будет проводить операции по вкладам и выводу прибыли. Потерпевший согласился, установил озвученное приложение и внес сбережения. Сумма инвестиций отобразились на сайте. Спустя некоторое время козельчанин увидел, что с той суммы, которую он внес, пришли небольшие дивиденды, и согласился на предложение о дополнительных вложениях для получения большего дохода. Оформив несколько кредитов, он внес деньги на брокерский счет. В ходе общения «кураторы» продолжали убеждать мужчину в необходимости новых вложений. Однако, когда житель Козельска захотел вывести денежные средства из оборота, с ним перестали выходить на связь.

Следственным отделением МОМВД России «Козельский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие. Лица, причастные к противоправным действиям, устанавливаются.