Уфа, 4 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. 35 человек и 15 единиц техники задействовали для ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости около населенного пункта Кшанны Аургазинского района Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Василий Иванов ИА REGNUM Нефтепродукты, собранные в реке сотрудниками Мосводостока

Сообщается, что произошёл отказ трубопровода с нефтесодержащей жидкостью, в результате произошла утечка нефтесодержащей жидкости на поверхность земли.

Отмечается, что специалисты оперативно предотвратили распространение этой жидкости. Они перекрыли повреждённый участок трубопровода, сейчас проводят работы по сбору грунта для последующей его переработки.

«Угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в открытые водоемы нет. На условия жизнеобеспечения населения данная ситуация не повлияет», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что сейчас специалисты проводят экологический мониторинг. После полной очистки территории будет проведена рекультивация участка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что площадь разлива составляет свыше 500 кв. метров.