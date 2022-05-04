Красноярск, 4 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нахождения маленькой девочки на улице без сопровождения взрослых возбуждено в Красноярске (ст. 125 УК РФ — «Оставление в опасности»). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в ГУ МВД России по краю.

Pxhere.com Ребенок

30 апреля в полицию обратился житель Октябрьского района Красноярска. Он рассказал о том, что в 04:00 увидел около дома на улице Гусарова маленькую девочку без сопровождения взрослых. Ребёнок не смог назвать свой адрес и сообщить о себе какую-либо информацию. Инспекторы по делам несовершеннолетних поместили девочку в госучреждение и приступили к поискам её родителей.

Личность матери установили благодаря информации, полученной от неравнодушных красноярцев. Выяснилось, что накануне 35-летняя женщина употребляла спиртное вместе со своим сожителем. По словам женщины, около 01:00 она ушла «в магазин за молоком». Когда она вернулись, дочери не было дома, так как сожитель якобы отпустил её погулять. Сожители немного поискали девочку, а затем продолжили выпивать.

Кроме того, инспектор ПДН составил в отношении матери административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Дальнейшие решения будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних администрации Железнодорожного района Красноярска. Также женщину могут ограничить в родительских правах. Ребёнок находится в госучреждении.

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