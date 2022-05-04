Страсбург, Франция, 4 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В рамках очередного, шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может отключить от международной платежной системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка. Об этом 4 мая заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

«Мы отключим от SWIFT Сбербанк — на сегодняшний день крупнейший банк России и еще два крупных (российских) банка», — сказала она.

Также фон дер Ляйен добавила, что этим ЕС намерен нанести удар по банкам, которые являются критичными для российской финансовой системы, и, следвательно, по способности Москвы вести спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Кроме того, глава ЕК отметила, что такое решение, по ее мнению, якобы «укрепит полную изоляцию российского финансового сектора от общей мировой системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый, шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза могут войти ограничения в отношении военных РФ, включая тех, кто руководил операцией в Мариуполе.