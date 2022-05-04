Ирвайн, США, 4 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Компания Activision Blizzard официально анонсировала Warcraft Arclight Rumble — мобильную соревновательную игру по вселенной фэнтези-франшизы Warcraft. Об этом пишет издание Eurogamer.

Скриншот из трейлера игры Warcraft Arclight Rumble

Warcraft Arclight Rumble — это микс из стратегии в реальном времени и Tower Defense («защиты башен»), своим игровым процессом напоминающий игру Clash Royale. Ожидается, что в ней будет больше 70 уровней, шесть игровых режимов и около 60 разнообразных существ.

Точная дата релиза проекта пока не сообщается, но предварительная регистрация уже доступна. Игра будет доступна на устройствах с операционными системами Android и iOS.