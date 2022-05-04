Москва, , 11:03 — REGNUM Размер ключевой ставки Банка России во многом будет зависеть от перестройки технологических процессов и возобновления импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Ставка в 20% была призвана снизить рост инфляции и стабилизировать обменный курс рубля. Также рост ставки дал возможность стабилизировать активы банков. Жители РФ понесли деньги в банки. В топ-5 крупных банков были открыты 2 миллиона новых счетов и вкладов на 3 триллиона рублей. Снижение ставки до 17%, а потом до 14% не стало неожиданным и должно привести к снижению ставок по кредитам, в том числе ипотеке в ближайшее время, — сказал Щербаченко. — Снижение ключевой ставки быстро приводит к уменьшению стоимости кредитов и ставок по вкладам, люди снижают накопления, повышают спрос, начинают больше тратить, и, как следствие, повышается инфляция».

В связи с этим он обратил внимание на то, что в России темпы роста потребительских цен замедлились.

«Однако можно ожидать роста цен на импортные товары после продажи запасов», — уточнил экономист.

По его мнению, дальнейшая судьба ключевой ставки во многом зависит от перестройки технологических процессов и возобновления импорта.

«При сохранении [нынешних] темпов роста инфляции до конца года ключевая ставка снизится до уровня 10-12%», — предположил Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Белянчикова объяснила, сбудутся ли прогнозы Центрального банка РФ по росту инфляции в 2022 году.

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