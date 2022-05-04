Донецк, 4 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк. Об этом 4 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:44 с украинских позиций в населённом пункте Новомихайловка был открыт огонь по Кировскому району Донецка. Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Ранее с тех же позиций украинские войска обстреляли Петровский район донецкой столицы.