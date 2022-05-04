Кабул, 4 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Несколько афганских иммигрантов были депортированы из Ирана из-за празднования Ид аль-Фитр в понедельник, 2 мая. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Иран объявил 2 мая тридцатым днём месяца Рамадан, а Ид аль-Фитр был объявлен приходящимся на 3 мая.

Депортированные иммигранты рассказали изданию, что 2 мая они отпраздновали Ид аль-Фитр, как и суннитское население иранской провинции Захедан. Они отправили видео в газету «8 Собх», на котором видно, что иранские правительственные силы сначала задержали их, а затем депортировали за празднование Ид аль-Фитр в этот день.

Празднование Ид аль-Фитр в этом году вызвало споры. Многие исламские страны объявили его первым днём 1 мая, а некоторые — 2 мая. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили первым днём Ид аль-Фитр 1 мая.

После захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большое количество людей эмигрировало в другие страны, особенно в Пакистан и Иран. Положение иммигрантов в настоящее время в этих странах критическое, а принимающие страны не обращают на проблемы иммигрантов ни малейшего внимания.