Тюмень, 4 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Тюмени с 5 мая завершается отопительный сезон в связи с устойчивой тёплой погодой. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Отключение отопления будет проходить постепенно. Теплоснабжающими организациями после отключения запланированы ремонтно-профилактические работы. К ним планируется приступить сразу после окончания отопительного периода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области отопительный сезон завершится 11 мая.