Нур-Султан, , 11:01 — REGNUM Граждане Казахстана могут пройти курс вакцинации от COVID-19 второй раз. Постановление об этом подписала главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

«Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции», — говорится в обнародованном документе.

Согласно постановлению, повторная вакцинация проводится на основании письменного согласия. Между последний прививкой и новым курсом вакцинации должно пройти не менее трёх месяцев.

Напомним, в Казахстане в последнее время количество выявляемых случаев заражения коронавирусом почти сошло на нет. За последние сутки в стране выявили девять таких случаев, в предыдущие дни — 6 и 7 случаев.