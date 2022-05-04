Ржев, Тверская область, , 10:59 — REGNUM Частица Вечного огня из города Ржева передана делегации Артёмовского городского округа Свердловской области. Церемония передачи состоялась у Обелиска освободителям города Ржева 3 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Ржев передал частицу Вечного огня в Свердловскую область Пресс-служба правительства Тверской области

Ранее руководство Артёмовского городского округа обратилось с инициативой доставить Вечный огонь именно из города Ржева Тверской области. Лампада с частицей Вечного огня из ржевской земли пройдёт путь из Города воинской славы в город Артёмовский. Там состоится зажжение Вечного огня на постаменте памятника «Артёмовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу», реконструированном в этом году.

Ржев находился под фашистской оккупацией в течение 17 месяцев, он был освобождён 3 марта 1943 года. Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных за историю Великой Отечественной войны.