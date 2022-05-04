Оренбург, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области дело о незаконном обороте свыше 10 кг наркотических средств направлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Нет наркотикам ElIndignado653

В совершении преступлений обвиняется 28-летний житель Оренбурга. Ему инкриминировано уголовное покушение на незаконный сбыт наркотических средств и незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. По версии следствия, в 2021 году оренбуржец приобрел и расфасовал наркотики и сильнодействующие вещества.

По делу утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в суд.