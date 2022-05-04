Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Певица Диана Гурцкая направила правительству Санкт-Петербурга предложение по улучшению проекта «Говорящий город», призванного облегчить жизнь незрячих и слабовидящих людей. Об этом 4 мая сообщил на своей странице в соцсети губернатор Петербурга Александр Беглов.

Jansadovski Диана Гурцкая

Инициатива народной артистки РФ касается работы системы радио информирования и звукового ориентирования людей с нарушениями зрения. Эти предложения по поручению Беглова рассмотрят вице-губернаторы Максим Соколов и Олег Эргашев. Также в обсуждении примут участие Общественная палата и некоммерческие организации Санкт-Петербурга.

Напомним, автором проекта «Говорящий город» является Мария Ромашова. Эта система позволяет узнать о приближающемся транспорте, о его маршруте, а также об улицах города и дорожной обстановке с помощью аудио-информирования. На сегодняшний день такая система развивается в 28 регионах России.