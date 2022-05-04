Москва, 4 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Власти Москвы назвали самые востребованные услуги и сервисы у столичных предпринимателей с января по апрель 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.

geralt Бизнесмены

Так, в топ самых популярных онлайн-услуг проекта ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) вошли проверка контрагентов, законодательный дайджест, соответствие вывесок правилам и помощь в подготовке налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения.

За четыре месяца 2022 сервисами воспользовались почти 45 тысяч раз — в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего на портале«Малый бизнес Москвы» доступно более лее 20 онлайн-услуг для помощи бизнесу решать самые разные задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» появился новый сервис — «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ».

Читайте также: На портале «Малый бизнес Москвы» заработал новый сервис