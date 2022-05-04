Снежинск, Челябинская область, 4 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Житель Снежинска Челябинской области оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Мужчина 1957 года рождения на своём рабочем месте демонстрировал коллегам видеоматериалы о специальной военной операции на Украине и допускал противозаконные комментарии. Полиция составила в отношении него протокол.

Суд обязал нарушителя уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее за такие же правонарушения были оштрафованы несколько жителей региона.