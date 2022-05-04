Донецк, , 10:53 — REGNUM Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских вооружённых формирований. Об этом 4 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 10:15 с украинских позиций в населённом пункте Новомихайловка был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Ясиноватой с применением установок «Град».