Якутск, 4 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Якутии в честь 100-летия со дня образования республики в 2022 году при рождении ребёнка семьи получают специальный целевой капитал в сумме 100 тысяч рублей. Уже оформлено 2310 таких капиталов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в региональном оперативном штабе.

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С 1 января по 30 апреля в Якутии появился на свет 3591 младенец, из них 1853 мальчика и 1739 девочек.

Семьям для получения специального капитала в честь 100-летия республики не надо собирать никаких документов и подавать заявления — всё оформляется на основании сведений о рождении.

Потратить деньги капитала можно на размещение вклада в кредитных организациях в пользу ребёнка, страхование жизни и здоровья ребёнка, на семейный отдых по России, на улучшение жилищных условий и ремонт жилья, образование ребёнка, приобретение транспорта, развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники, оказание ребёнку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе за пределами республики, включая оплату проезда, приобретение лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля, президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Саха (Якутия) со 100-летием образования Якутской АССР.