Страсбург, Франция, , 10:53 — REGNUM В новый, шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза могут войти ограничения в отношении военных РФ, включая тех, кто руководил операцией в Мариуполе. Об этом 4 мая заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

По словам фон дер Ляйен, в новый список попавших под санкции ЕС могут быть внесены высокопоставленные военные и другие лица из России, которые якобы виновны в «военных преступлениях в Буче», а также те из них, кто якобы «несет ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя».

Также глава назвала такие меры «важным сигналом» начавшим спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, добавив, что ЕС намерен привлечь их «к ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый пакет антироссийских Евросоюза войдет запрет на вещание трех государственных телеканалов РФ, также могут быть отключены от межбанковской платежной системы SWIFT три российских банка, включая Сбербанк.