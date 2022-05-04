Элиста, 4 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, в ночные и утренние часы 5 мая похолодает в ряде северных районов Калмыкии. Температура воздуха и на поверхности почвы понизится до — 1 градуса.

Похолодание может спровоцировать повреждение и гибель сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите растений и плодовых деревьев.