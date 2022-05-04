Ижевск, , 10:52 — REGNUM Администрация Ижевска объявила четыре аукциона по выбору подрядчика на предоставление кредитных средств муниципальному образованию. Соответствующая документация опубликована на портале государственных закупок.

Кредит 401(K) 2012

Согласно документам, планируется привлечь четыре кредита на общую сумму 1,2 млрд рублей, три кредита — в форме возобновляемой кредитной линии, один — в форме невозобновляемой кредитной линии.

Аукцион объявлен 29 апреля, окончание подачи заявок намечено на 16 мая.

Средства привлекаются «на финансирование дефицита бюджета города Ижевска и/или погашение долговых обязательств». Во всех случаях сроком полного погашения кредитов указан один год — 365 дней.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 54 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля текущего года государственный долг Удмуртии составил 66,052 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств республики увеличился на 1,5 млрд рублей или на 2,3%.

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