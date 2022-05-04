* талибам — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:52 — REGNUM Ряд жителей афганской провинции Панджшер праздновали Ид аль-Фитр в понедельник, 2 мая, вопреки приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Источники издания сообщили, что ряд жителей уездов Руха, Базарак и Дара совершили праздничную молитву 2 мая. Жители села Абдуллахейль уезда Дара вознесли молитвы в честь праздника с Абдул Вара Каюми, членом Фронта национального сопротивления, в качестве муллы.

Согласно источникам, когда праздничная молитва только что закончилась, начальник разведки и начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер ворвались в мечеть, чтобы арестовать Каюми. Но местные жители не позволили радикалам задержать его.

Необходимо отметить, что Саудовская Аравия и многие другие мусульманские страны объявили 1 мая последним днём Рамадана, а 2 мая — первым днём Ид аль-Фитр. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили первым днём праздника 1 мая.