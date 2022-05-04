Тбилиси, , 10:51 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в заключении, постоянно отказывается от назначенных ему медицинских препаратов и процедур. Об этом заявил журналистам спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Саакашвили и галстук

«Саакашвили отказывается принимать определённые медицинские услуги. В этом случае получается, что он сам наносит вред своему здоровью», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что Саакашвили пытается использовать ухудшение состояния своего здоровьядля того, чтобы политика отправили лечиться за границу. По мнению спикера парламента, экс-президент таким образом хочет избежать наказания за совершённые преступления.

Стоит отметить, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. При этом на судебных заседаниях Саакашвили может выступать с политическими лозунгами более двух часов.