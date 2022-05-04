Москва, 4 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Шестнадцать пунктов управления и два склада горюче-смазочных материалов ВСУ поражены российскими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью в рамках спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 4 мая на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он добавил, что артиллерия поразила 476 опорных пунктов подразделений националистов и районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, российской авиацией за ночь уничтожены 40 украинских военных объектов, в том числе понтонная переправа и склады боеприпасов.

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