Монреаль, Канада, , 10:49 — REGNUM У ремейка приключенческой игры Prince of Persia: The Sands of Time сменилась студия-разработчик. Об этом 4 апреля пишет издание Eurogamer.

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time Скриншот из трейлера игры

Ранее созданием ремейка занимались индийские студии Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, однако теперь работу передадут в Ubisoft Montreal — студию, разработавшую оригинальную игры Prince of Persia: The Sands of Time. О причинах такого решения пока не сообщается.

Таким образом, релиз ремейка в очередной раз будет перенесён. Пока неизвестно, когда игра доберётся до PC и консолей.

