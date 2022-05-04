Воронеж, 4 мая 2022, 10:49 — REGNUM Останки пяти советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены поисковиками при раскопках в районе Осетровского плацдарма в Верхнемамонском районе Воронежской области 3 мая. Об этом сообщил в соцсетях руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин.
Он отметил, что каких-либо именных вещей и медальонов, которые позволили бы идентифицировать останки, поисковики не нашли.
В 2022 году отмечается 80 лет со дня начала наступательной операции «Малый Сатурн» — в 1942 году было начато масштабное наступление советских войск, которое стало началом освобождения Воронежской, а также Ростовской и Луганской областей.