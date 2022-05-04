Воронеж, , 10:49 — REGNUM Останки пяти советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены поисковиками при раскопках в районе Осетровского плацдарма в Верхнемамонском районе Воронежской области 3 мая. Об этом сообщил в соцсетях руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин.

Поисковый отряд Mil.ru

«Региональным отделением «Поискового движения России» — ВРОО ИППО «Дон» — по «Сатурн» проведены поисково-эксгумационные работы (район «Осетровского плацдарма» Верхнемамонский район Воронежской области), в результате обнаружены останки пяти военнослужащих РККА погибших в ходе наступательной операции «Малый Сатурн», — уточнил Сегодин.

Он отметил, что каких-либо именных вещей и медальонов, которые позволили бы идентифицировать останки, поисковики не нашли.

В 2022 году отмечается 80 лет со дня начала наступательной операции «Малый Сатурн» — в 1942 году было начато масштабное наступление советских войск, которое стало началом освобождения Воронежской, а также Ростовской и Луганской областей.