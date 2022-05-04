Москва, , 10:56 — REGNUM Петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко по решению суда лишился всех своих активов, оцененных почти в 4 млрд рублей. Об этом 4 мая сообщило издание «Коммерсантъ».

Суд

С иском об обращении в доход государства имущества главы холдинга «Форум», петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и аффилированных с ним лиц в Хамовнический суд Москвы обратилась Генеральная прокуратура РФ. Как заявило надзорное ведомство, бизнесмен, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей.

«Рассмотрев иск суд постановил конфисковать 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн рублей, размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс» (одной из ключевых структур «Форума», — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания «Коммерсантъ».

Общая стоимость конфискованного имущества составила почти 4 млрд рублей.

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Напомним, петербургский миллиардер, бывший владелец порта Бронка (конфискован и передан «Ростеху», — прим. ред.) Михальченко, по версии обвинения, создал организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входили глава ФГУП «Атэкс» ФСО РФ Андрей Каминов, совладелец ГК «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и её топ-менеджеры. Целью ОПС было систематическое похищение бюджетных средств при исполнении госзаказов ФСО, в том числе при строительстве дома президента РФ в Ново-Огарёво.

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