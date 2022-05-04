Донецк, 4 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.

Система залпового огня «Град»

С позиций в городе Авдеевка украинские силовики дважды открывали огонь по Ясиноватой. В 10:15 из установки «Град» по городским кварталам было выпущено пять ракет, в 10:23 — ещё десять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Макеевке загорелись резервуары с топливом в результате украинского обстрела.