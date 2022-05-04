Пермь, , 10:48 — REGNUM В Перми в мае начнут ремонт плотины Камской ГЭС. Движение по мосту будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт дороги Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

Капитальный ремонт стартует с 14 мая и продлится до 31 августа. На этот период ширину проезжей части сузят до одной полосы.

Для поочередного пропуска транспорта в зоне проведения ремонта организуют светофорное регулирование. По данным издания business-class. su, стоимость контракта по ремонту деформационных швов плотины составляет 21,56 млн рублей.