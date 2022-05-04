Москва, 4 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. США и их ближайшие союзники, особенно Великобритания, являются не «пособниками», а создателями международного террористического сообщества, давно и активно используют терроризм и террористов в борьбе за свои интересы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 мая, комментируя высказывания начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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Как сообщалось ранее, Мизинцев заявил, что западные страны не обращают внимания на военные преступления киевского режима в отношении как жителей ДНР и ЛНР, так и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях, и что это «приравнивает власти «цивилизованных стран» к пособникам террористов».

«Наши генералы порой поражают «деликатностью» своих формулировок по политическим вопросам. Что значит «закрывая глаза на преступления Киева, Запад становится пособником террористов»? Неужели генерал-полковник Мизинцев не знает, что США и их ближайшие союзники, особенно Великобритания, давно являются не просто пособниками, но создателями международного террористического сообщества, что они давно и активно используют терроризм и террористов в борьбе за свои интересы? Мы видели это в Афганистане ещё при СССР, мы видели это в Ираке, Ливии и Сирии, вновь в Афганистане, в Средней Азии и Казахстане. Перечень мест, где Запад делал и делает ставку на терроризм, можно продолжать и продолжать. Украина в этом перечне совсем не последний пункт.

Те, на кого США и другие страны НАТО сделали ставку на Украине, — отпетые мерзавцы и преступники, и в Вашингтоне и европейских столицах это хорошо известно. Эти люди просто не могут не быть военными преступниками. Они осуществляют преступления против человечности на Украине с 2014 года, когда был развязан массовый террор против всех, кто защищал права русских и выступал за добрососедство с Россией. Ради решения своих задач в борьбе с Россией США позволили киевскому режиму сбить малайзийский «Боинг», убив 298 человек, и оставаться пока безнаказанными.

Всё это Запад не просто поддержал — Украина получила за этот террор поощрение в виде новых политических посулов, военной помощи, направления инструкторов. Я уже не говорю о том, что натовцы поддержали политические репрессии на Украине, подавление независимых СМИ.

Поэтому тот факт, что «западные страны не обращают никакого внимания на многочисленные военные преступления киевского режима», как раз совершенно понятен. И да, они не заинтересованы в проведении беспристрастного расследования и закрывают глаза на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций. Мало того, мы видим, что они помогают укронацистам в лживых инсценировках, призванных вывести их из-под обоснованных обвинений в терроре против граждан Украины, ДНР и ЛНР.

Если уж наши военные руководители берутся делать политические заявления, хотелось бы, чтобы в формулировках они были более точными», — отметил Михаил Демурин.