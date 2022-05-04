Мадрид, 4 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Случаи предполагаемого шпионажа за председателем правительства Испании Педро Санчесом и другими политическими лидерами свидетельствуют о «глубокой бреши в безопасности государства». Об этом журналистам заявила министр по вопросам равенства Ирене Монтеро.

Смартфон

По её словам, за эту брешь необходимо определить политическую ответственность «вплоть до самого высокого уровня».

Ранее власти страны заявили о случаях шпионского взлома смартфонов Педро Санчеса и министра обороны Испании Маргариты Роблес весной 2021 года.