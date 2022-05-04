Уфа, 4 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Две коровы погибли в результате наезда на них автомобиля в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что в селе Ахметово Кушнаренковского района автомобиль Datsun on-DO, за рулем которого находился 36-летний водитель, наехал на двух коров. В результате животные погибли на месте.

«Алкотестер показал наличие 0,507 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемому грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством от 1,5 до двух лет. Автотранспортное средство помещено на спецстоянку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе погибла женщина-пешеход.