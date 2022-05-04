Москва, , 10:47 — REGNUM Ещё 40 украинских военных объектов, включая понтонную переправу и склады боеприпасов, поразила за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 4 мая на брифинге.

Гаубица Д-30 ВСУ mil.gov.ua

Он уточнил, что в рамках специальной военной операции уничтожены понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, ракетные войска поразили два командных пункта подразделений ВСУ, батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарею самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и батарею гаубиц Д-30. Удар нанесён по четырём районам сосредоточения живой силы и военной техники.

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