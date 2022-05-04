Москва, 4 мая 2022, 10:46 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников, заявил 4 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированные машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.