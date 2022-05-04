Москва, 4 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников, заявил 4 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зелёный Гай Николаевской области и Новокраснянка Луганской Народной Республики, в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированные машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.