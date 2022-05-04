Улан-Удэ, 4 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии спасены семь рыбаков, оказавшихся отрезанными на дрейфующей льдине. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

ГУ МЧС по Бурятии Спасение рыбаков со льдины в Бурятии

Как отмечается, в праздничные дни любители рыбалки начали массово выезжать на водоёмы. Многие из них выходили на лёд, несмотря на тёплую погоду и игнорируя предупреждения спасателей.

В результате 29 апреля семь человек оказались на оторванной льдине. Пока спасатели ехали на место происшествия, они поддерживали с рыбаками связь по телефону и давали советы по безопасному нахождению на воде.

«С использованием лодки все семеро рыбаков были благополучно эвакуированы на берег», — отметили в ведомстве.