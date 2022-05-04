Ереван, 4 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Глава минобороны Армении Сурен Папикян 4 мая отправился с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

Gov.am Сурен Папикян

Сообщается, что армянский министр пробудет в Грузии два дня. Его пригласил грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Цели визита не называются.

Стоит отметить, 3 мая в Тбилиси с рабочим визитом прибыл секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. В тот же день Папикян принял делегацию Национальной гвардии штата Канзас США.