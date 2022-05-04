Москва, , 10:43 — REGNUM За последние сутки в населённый пункт Безыменное Новоазовского района ДНР из Мариуполя эвакуировали 517 человек. Об этом 4 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации штаба, с 08:00 3 мая до 08:00 4 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 517 человек, включая 61 ребенка.

В штабе рассказали, что всего за период с 5 марта по 08:00 4 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 27 282 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки более 10 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ в Ростовской области.