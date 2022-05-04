* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:43 — REGNUM Неизвестные боевики убили двух участников террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на дороге Кабул — Парван в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

По данным источников, инцидент произошёл в уезде Карабаг провинции Кабул.

Ответственность за нападение взял на себя «Фронт свободных афганцев». В заявлении фронта говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате нападения его партизан.

В бюллетене также говорится, что боевики фронта захватили оружие убитых.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.