Краснодар, , 10:43 — REGNUM Добровольцы казачьего отряда «Кубань» пополнили ряды участников специальной военной операции России на Украине. С напутственным словом перед отправкой к бойцам обратился атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Казачий отряд «Кубань» vsko.ru

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда vsko.ru

«Защищать Родину — историческое предназначение казака. В Донбассе воины России не только освобождают жителей Луганска и Донецка от нацистов, но и защищают родную историю и свободу, независимость страны, за которую в годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды заплатили высокой ценой. Сегодня казаки, как и все солдаты российской армии, достойно продолжают ратное дело своих предков. И как во все времена — победа будет за Россией!» — сказал казачий генерал.

В ближайшее время в Донбасс отправятся ещё два казачьих отряда.

ИА REGNUM сообщало, что 400 казаков, вошедшие в состав добровольческого отряда, имеют боевой опыт участия в локальных конфликтах. На защиту братского народа Донбасса встанут казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска.

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