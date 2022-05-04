Махачкала, , 10:42 — REGNUM В Дагестане на Ураза-байрам в результате конфликта из-за подарков несовершеннолетний ранил своего соседа-сверстника. С огнестрельным ранением доставлен в больницу десятилетний ребенок. В происшествии разбираются сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ружье (сс) jasongillman

Инцидент случился утром 2 мая в Кизлярском районе. Один из детей пришел в дом к соседям за угощениями, которые в праздник Ураза-байрам по традиции раздают детям. Однако в ходе визита случился конфликт с внуком хозяйки дома. Тот вынес ружье и выстрелил в визитера.

«В праздничный день мальчик отправился по соседям за сладостями, во дворе одного из домов у него завязался спор с девятилетним внуком хозяйки дома. В результате девятилетний мальчик вынес из дома пневматическое ружьё и выстрелил в пришедшего за угощениями ребёнка, ранив его в грудь», — сообщили о подробностях инцидента в МВД.

Раненого мальчика госпитализировали, ведутся разбирательства по делу. Будет дана в том числе и оценка действиям взрослых, которые держали доступным для несовершеннолетнего огнестрельное оружие.