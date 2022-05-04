В Дагестане ребенок ранил сверстника из-за сладостей
Махачкала, 4 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Дагестане на Ураза-байрам в результате конфликта из-за подарков несовершеннолетний ранил своего соседа-сверстника. С огнестрельным ранением доставлен в больницу десятилетний ребенок. В происшествии разбираются сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент случился утром 2 мая в Кизлярском районе. Один из детей пришел в дом к соседям за угощениями, которые в праздник Ураза-байрам по традиции раздают детям. Однако в ходе визита случился конфликт с внуком хозяйки дома. Тот вынес ружье и выстрелил в визитера.
Раненого мальчика госпитализировали, ведутся разбирательства по делу. Будет дана в том числе и оценка действиям взрослых, которые держали доступным для несовершеннолетнего огнестрельное оружие.