Ульяновск, 4 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области предварительно установили причину первых трёх лесных пожаров, в том числе двух случаях сказался человеческий фактор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Тушение пожара

В области 3 мая потушили три лесных пожара. В ведомстве отмечают, что первое возгорание зарегистрировано в Барышском лесничестве площадью 1,28 гектара: его тушили 14 человек, задействовано семь единиц техники.

«Причиной пожара стал человеческий фактор: загорелась несанкционированная свалка, прилегающая к лесному массиву. При этом территория не была заблаговременно опахана собственником земельного участка», — говорится в сообщении.

Также в Барышском лесничестве с участием 12 спасателей потушили возгорание на площади 0,015 гектара. По предварительным данным ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Третий лесной пожар потушили силами специалистов лесопожарной станции в Старомайнском лесничестве. Всего горело 0,8 гектара. В минприроды полагают, что причиной пожара стал загоревшийся камыш в пойме Волге: огонь перекинулся на лесной участок.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая на территории Ульяновской области зарегистрированы 19 загораний сухой травы на площади 2,065 гектара. Также ликвидирована ещё одна термическая точка.