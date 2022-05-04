Калуга, 4 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года в результате применения комплекса принудительных мер судебные приставы взыскали в пользу работников более 25 миллионов рублей задолженностей по заработной плате, сообщил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской областивб Судебный пристав

В этот период на исполнении судебных приставов находилось 951 исполнительное производство в пользу граждан, обратившихся за защитой нарушенных трудовых прав в суды, комиссии по трудовым спорам и к государственным инспекторам труда.

В ситуациях, когда работодатель задерживает или не выплачивает заработную плату, граждане могут использовать различные способы защиты трудовых прав. Работники имеют право обратиться в надзорные и правоохранительные органы, в комиссию по трудовым спорам, либо обратиться с исковым заявлением в судебные инстанции. Действенным механизмом воздействия на работодателя, позволяющим в короткие сроки решить вопрос невыплаченной заработной платы, является обращение граждан в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости. Решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении является исполнительным документом. В течение трех рабочих дней после принятия данного решения инспектор направляет его работодателю.

«Если решение не исполнено и истек десятидневный срок для его обжалования, государственный инспектор труда направляет документ на исполнение в региональное управление Федеральной службы судебных приставов, где возбуждается исполнительное производство и к должнику применяются все предусмотренные законодательством меры воздействия», — отметил Артём Залогин.