Милуоки, США, 4 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Российский вратарь Ярослав Аскаров подписал контракт с клубом Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Милуоки». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ярослав Аскаров

«Мы подписали Аскарова на пробный контракт до конца сезона 2021/22», — говорится в сообщении.

19-летний Аскаров в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграл шесть матчей в составе СКА. Также он выступал за «СКА-Неву» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

«Милуоки» является фарм-клубом команды «Нэшвилл Предаторз», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «Нэшвилл» занял восьмое место в Западной конференции НХЛ и играет в плей-офф с «Колорадо Эвеланш».