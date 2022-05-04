Екатеринбург, 4 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Жительницу Нижнего Тагила Свердловской области будут судить за хранение, перевозку и сбыт поддельных банковских билетов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В период с января по февраль 2022 года женщина заказала доставку не менее двух поддельных банковских билетов номиналом 5 тысяч рублей. После их получения свердловчанка расплатилась фальшивыми купюрами в магазинах Екатеринбурга. Кассиры были уверены в подлинности банковских билетов. Получив сдачу, обвиняемая скрывалась с места происшествия.

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Свердловчанка грозит до восьми лет лишения свободы.