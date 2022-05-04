Брюссель, 4 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Брюссель предлагает исключить еще три российских банка, в том числе крупнейшее учреждение страны Сбербанк, из международной финансовой системы SWIFT, сообщает Le Figaro.

talam0nal Сбербанк

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нанесение удара по «банкам, имеющим важное системное значение для финансовой системы России», усилит ее «полную изоляцию».

Сбербанк — один из трех российских банков в списке нового санкционного пакета, упомянутого Урсулой фон дер Ляйен.

На данный момент семь российских учреждений лишены доступа к платежной системе SWIFT, защищенной платформе обмена сообщениями, позволяющей выполнять важные операции, такие как заказы на перевод средств между банками.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение от международной платежной системы SWIFT Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка намерена предложить Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза.