Ярославль, , 10:41 — REGNUM В Ярославле 4 мая началось рассмотрение уголовного дела депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, обвиняемого в даче взяток и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает корреспондент ИИА REGNUM.

Роман Фомичев в суде

Процесс проходит в Кировском районном суде. Роману Фомичеву предъявлено обвинение по трем эпизодам противоправной деятельности.

«Первый эпизод — это посредничество в передаче взятки по поручению взяткодателя должностному лицу правительства Ярославской области Гребенщикову (заместитель главы аппарата правительства области — ИА REGNUM). Второй и третий - по обвинению в даче взятки в особо крупном размере и в крупном размере должностному лицу департамента имущественным и земельных отношений правительства области Рысеву (заместитель директора департамента – ИА REGNUM), — рассказал государственный обвинитель Александр Барабанов.

По первому эпизоду речь идет о сумме в 1,8 миллиона рублей, по двум другим — взятки в сумме 13 миллионов рублей и 4 дорогостоящих смартфонов. Свою вину депутат Ярославской областной думы признал еще на стадии следствия.

«Еще в период расследования дела заключалось досудебное соглашение. Фомичев признавал свою вину по всем трем эпизодам и обязался изобличить лиц, которым он передавал взятки по второму и третьему эпизодам. Эти обязательства им выполнены. Уголовное дело направлено с представлением прокурора о том, что досудебное соглашение о сотрудничестве им выполнено. Это подразумевает снижение наполовину максимального предела возможного наказания», — пояснил государственный обвинитель.

Представитель прокуратуры также ответил на вопрос, рассматривало ли следствие возможную вину директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максима Фролова.

«В настоящий момент Фролов обвиняемым не является, в отношении него вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщил Александр Барабанов.

Уголовное дело Романа Фомичева рассматривается судом в особом порядке, следующее заседание назначено на 11 мая. Оно же может стать последним, после чего будет вынесен приговор.

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