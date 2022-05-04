Москва, 4 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили за сутки пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300. Об этом 4 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России Истребитель Су-35 ВКС России

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он на брифинге.

Конашенков также добавил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран.