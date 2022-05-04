Москва, , 10:40 — REGNUM В преддверии завершения двухдневного заседания ФРС США мировые фондовые рынки торгуются в режиме умеренного роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовая биржа geralt

«Скромный спрос на риск проявляется с начала недели, и в целом торговая активность невысока. Накануне американские площадки слегка подросли — Dow Jones и Nasdaq прибавили по 0,2%, а S& P 500 повысился почти на 0,5%.

А вот в Азии превалировали продажи — нервозность игроков нарастает по мере приближения решения Федрезерва. Давление на рынки АТР также пришло со стороны Северной Кореи, которая запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Широко ожидается, что ФРС объявит о повышении ставки на 0,5%. Этот сценарий уже полностью учтен в ценах и считается делом решенным. Главная интрига состоит в том, какую риторику проявит Центробанк в отношении дальнейших темпов ужесточения политики.

Иными словами, если не прозвучит намеков на перспективы еще более агрессивных действий в ближайшие месяцы, рынки расценят риторику как голубиную.

В формировании прогнозов эксперты и участники рынка опираются на последнюю статистику, которая, напомним, отразила сокращение американской экономики на 1,4% в первом квартале.

Теоретически это сигнал к тому, чтобы умерить пыл и не ставить под угрозу самочувствие экономики ради борьбы с инфляцией.

Однако здесь имеет место искажение результата из-за показателей торговли, а значит, по итогам текущего квартала ВВП должен показать существенный отскок.

Тем временем инфляция в марте подскочила на 8,5%, спровоцировав спекуляции на тему достижения пока потребительских цен.

Но даже если CPI действительно уже добрался до высшей точки, вопрос в том, насколько быстро показатель будет снижаться, если Центробанк не будет действовать более агрессивно.

Если ФРС воздержится от более агрессивной риторики, доллар, который забуксовал после небольшого отката от многолетних максимумов, рискует понести внушительные потери по всему спектру рынка.

Падение усилится на дальнейшем откате доходности 10-летних трежерис от более чем трехлетнего пика на уровне 3%, достигнутого в начале недели. При таком сценарии евро не только вернется выше 1.0600, но и вполне способен на прорыв 20-дневной скользящей средней в районе 1.0725.

Если же Центробанк сочтет нужным добавить ястребиных ноток, индекс USD отметит новые долгосрочные вершины, уже за пределами уровня 104,00, а фондовые площадки дружно и повсеместно упадут», — пояснил эксперт.

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